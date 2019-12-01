Одноклубник Ярмоленко разрыдался после удачного дебюта за клуб (Видео)

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12:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Голкипер Дэвид Мартин ждал этого дня более 15 лет.

В матче 14-го тура чемпионата Англии Вест Хэм одержал выездную победу над Челси (1:0).

Это был дебютный поединок в АПЛ для 33-летнего голкипера "молотобойцев" Дэвида Мартина, сообщает Sky Sports. Футболист отстоял свои ворота "на ноль", а после финального свистка упал на газон и расплакался.

Вратаря сразу же обступили партнеры по команде, которые успокоили его и помогли подняться.

Затем Мартин отправился на трибуну, где обнял своего отца Элвина Мартина, который в бытность футболистом провел в команде 21 сезон на позиции защитника.

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Отметим, что Дэвид начинал свою карьеру в академии Вест Хэма. Однако закрепиться в основной команде вратарь так и не сумел, из-за чего более 15 лет играл за клубы из низших дивизионов. В июле этого года Мартин вернулся в родной клуб.

В данный момент Вест Хэм занимает 13 место в АПЛ, имея в активе 16 очков.

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ФК Челси, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Дэвид Мартин.
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