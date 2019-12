Одноклубник Ярмоленко разрыдался после удачного дебюта за клуб (Видео)

В матче 14-го тура чемпионата Англии Вест Хэм одержал выездную победу над Челси (1:0).

Это был дебютный поединок в АПЛ для 33-летнего голкипера "молотобойцев" Дэвида Мартина, сообщает Sky Sports. Футболист отстоял свои ворота "на ноль", а после финального свистка упал на газон и расплакался.

Вратаря сразу же обступили партнеры по команде, которые успокоили его и помогли подняться.

What a debut

33-year-old David Martin in tears at full-time as he keeps a clean sheet for boyhood club @WestHam on debut win over Chelsea

More: https://t.co/ah9WVnpCUR pic.twitter.com/TYdWgcqgPQ

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 30, 2019