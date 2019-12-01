Вернидуб стартовал в чемпионате Беларуси с победы

Шахтер Солигорск одержал первую победу под руководством Юрия Вернидуба.
Шахтер - Городея 1:0
Гол: 1:0 – 9 Лулаку.
Шахтер Солигорск – Чесновский, Бурко, Матвейчик, Антич, Ламбулич, Баланович, Селява, Лулаку (Бакай, 71), Шиндагоридзе (Хващинский, 80), Эбонг (Януш, 66), Бодул.
Городея – Довгялло, Павлючек, Сазонович, Позняк, Сорокин, Йоксимович, Башилов, Лебедев, Байдук, Саичич (Усеня, 69), Артюх (Волков, 74).
Предупреждение: Бодул (79).
Горняки обыграли дома «Городею» – 1:0.
Это был заключительный тур чемпионата Беларуси-2019.