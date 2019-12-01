Барселона предлагала баснословную сумму за Верратти

Новости спорта:ПСЖ отказалось от крупной суммы денег

Донато Ди Кампли, бывший агент полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, рассказал о трансферном предложении «Барселоны» в 2017 году.

«Предложение было невероятным – 100 миллионов евро. Но Марко был любимым игроком эмира Катара. Так что это даже не обсуждалось.

Жозеп Бартомеу (президент «Барселоны» – прим.) звонил Нассеру Аль-Хелайфи (президенту «ПСЖ» – прим.), чтобы обсудить сделку, но тот даже не поднял трубку. Даже из вежливости.

Конечно, Марко этому не обрадовался», – сказал Ди Кампли в интервью газете Le Journal du Dimanche.