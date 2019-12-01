Скачать
Воскресенье, 01.12.2019
Десна - Александрия: онлайн-трансляция матча (Видео)
Десна - Александрия: онлайн-трансляция матча (Видео)
Мариуполь отобрал очки у Шахтера
Мариуполь отобрал очки у Шахтера
Мужской спринт в Эстерсунде выиграли братья Бе
Мужской спринт в Эстерсунде выиграли братья Бе
Беспутин - Бутаев. Видео чемпионского боя
Беспутин - Бутаев. Видео чемпионского боя

Барселона предлагала баснословную сумму за Верратти

Барселона предлагала баснословную сумму за Верратти
17:10 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:ПСЖ отказалось от крупной суммы денег

Донато Ди Кампли, бывший агент полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, рассказал о трансферном предложении «Барселоны» в 2017 году.

«Предложение было невероятным – 100 миллионов евро. Но Марко был любимым игроком эмира Катара. Так что это даже не обсуждалось.

Жозеп Бартомеу (президент «Барселоны» – прим.) звонил Нассеру Аль-Хелайфи (президенту «ПСЖ» – прим.), чтобы обсудить сделку, но тот даже не поднял трубку. Даже из вежливости.

Мариуполь отобрал очки в Шахтера

Конечно, Марко этому не обрадовался», – сказал Ди Кампли в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Барселона, Марко Вератти.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это группа смерти": Лев о результатах жеребьевки Евро-2020
02 Сборная Украины узнала соперников на ЕВРО-2020
03 Китаец Чжилей избил украинца Руденко в титульном бою (Видео)
04 Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020
05 Десна обыграла Александрию и поднялась на третью строчку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь