Скачать
Воскресенье, 01.12.2019
Десна - Александрия: онлайн-трансляция матча (Видео)
Десна - Александрия: онлайн-трансляция матча (Видео)
Мариуполь отобрал очки у Шахтера
Мариуполь отобрал очки у Шахтера
Мужской спринт в Эстерсунде выиграли братья Бе
Мужской спринт в Эстерсунде выиграли братья Бе
Беспутин - Бутаев. Видео чемпионского боя
Беспутин - Бутаев. Видео чемпионского боя

Рибери получил травму

Рибери получил травму
17:24 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Сроки восстановления форварда Фиорентины Франка Рибери пока неизвестны.

В самом конце первого тайма против Лечче Франк Рибери получил травму коллатеральной связки правой лодыжки, из-за которой не смог доиграть даже до перерыва.

Медицинское обследование определило степень повреждения как 1-2 уровня — сообщил официальный сайт Фиорентины. Сроки восстановления можно будет определить после нескольких дней реабилитационных процедур.

Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020

Матч новичку Серии А "фиалки" проиграли, причем в победе Лечче важную роль сыграл Евгений Шахов, записавший на свой счет результативную передачу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серия А, ФК Фиорентина, Франк Рибери, Чемпионат Италии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это группа смерти": Лев о результатах жеребьевки Евро-2020
02 Сборная Украины узнала соперников на ЕВРО-2020
03 Китаец Чжилей избил украинца Руденко в титульном бою (Видео)
04 Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020
05 Десна обыграла Александрию и поднялась на третью строчку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь