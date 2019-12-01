Новости спорта:Сроки восстановления форварда Фиорентины Франка Рибери пока неизвестны.

В самом конце первого тайма против Лечче Франк Рибери получил травму коллатеральной связки правой лодыжки, из-за которой не смог доиграть даже до перерыва.

Медицинское обследование определило степень повреждения как 1-2 уровня — сообщил официальный сайт Фиорентины. Сроки восстановления можно будет определить после нескольких дней реабилитационных процедур.

Матч новичку Серии А "фиалки" проиграли, причем в победе Лечче важную роль сыграл Евгений Шахов, записавший на свой счет результативную передачу.