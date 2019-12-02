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Форвард Динамо: Хочется побыстрее победить Лугано

Форвард Динамо: Хочется побыстрее победить Лугано
08:05 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Форвард Динамо Артем Беседин рассказал о мотивации команды на матч Лиги Европы против Лугано.

Форвард Динамо Артем Беседин поделился впечатлениями от победы над Олимпиком (3:1) в матче 16-го тура УПЛ, заявил, что от поражения в матче против Мальме команда уже отошла и сказал, что желает как можно быстрей сыграть с Лугано.

«Хороший матч, забили 3 гола. Честно говоря, Олимпик хорошо смотрелся, мне понравилось. Не садился назад, пытались что-то строить впереди, их рисунок вырисовывается.

В этом плане были интересно играть, хорошо, что победили. Не надо говорить, я герой или не герой, нужно выходить и стараться выиграть, все для этого делать.

После поражения от Мальме отошли, поговорили, собрались, сделали выводы. У нас все впереди. Надо выиграть дома у Лугано, все будет нормально.

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В матче с Мальме было все – и хорошее, и плохое. Со стороны зрителей было интересно. Но мы понимаем, что при всем уважении к Мальме, надо обыгрывать такие команды. Осадок остается. Это какой-то опыт.

Страха перед решающим матчем с Лугано нет, хочется его побыстрее сыграть, победить и спокойно выйти из группы. Матч Мариуполя с Шахтером не смотрел даже, они там вертят, как хотят», – приводит слова Беседина Tribuna.com.

Матч Динамо – Лугано в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы состоится 12 декабря на НСК Олимпийском. Перед заключительным матчем киевляне уступают два очка Мальме и занимают 3-е место в турнирной таблице Лиги Европы.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Артем Беседин, ФК Лугано.
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