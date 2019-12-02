Обамеянг: Люнгберг привнесет нам что-то новое

Новости спорта:Капитан Арсенала верит в нового тренера.

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что рад тому, что на должность исполняющего обязанности главного тренера назначен Фредди Люнгберг.

"Он может дать Арсеналу что-то особенное. Все уважают Фредди".

"Он был частью непобедимой командой "канониров". Его карьера говорит сама за себя. Он играл за Арсенал, и у него это в сердце".

"Мы постараемся последовать за ним и дать ему лучшее, что от нас требуется. Лично я считаю, что это хорошо для нас. Интересно работать с ним", — цитирует Обамеянга Goal.