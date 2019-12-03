Претенденты есть: Почеттино готов вернуться к работе

Новости спорта:Аргентинский специалист Маурисио Почеттино готов вернуться к работе.

Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино готов вернуться к работе.

Аргентинец отдохнул на родине и признался Sky Sport, что готов вновь тренировать

«Вернуться к работе в Европе – это мое намерение. Мне сложно представить себя работающим в Аргентине. Но ради своей семьи я не откажусь от работы здесь.

Но я планирую вернуться в Европу, чтобы заняться своим будущим. В моем возрасте не нужно много времени на восстановление. Я готов выслушивать предложения».

Сообщалось, что Почеттино может тренировать в АПЛ, если заплатит солидную сумму «Тоттенхэму».