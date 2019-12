Игрок Динамо договорился с Коринтиансом

Сидклей стал на шаг ближе к уходу из Динамо, сообщает Globo.

По информации источника, 26-летний футболист согласовал личный контракт с Коринтиансом.

Однако есть одна загвоздка: Динамо хочет за годичную аренду своего футболиста один миллион евро, а бразильский клуб рассчитывает получить его на бесплатной основе, но готов покрыть всю заработную плату.

Segundo o empresário, Sidcley, já acertou os salários com o @Corinthians, clube ainda não confirma, mas, faz os acertos finais para a chegada do lateral esquerdo, ex @AthleticoPR .

— David Chinaglia (@DavidChinaglia) 3 декабря 2019 г.