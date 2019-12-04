Кадровая чистка: аутсайдер Первой лиги расстался с несколькими исполнителями

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11:48 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:ФК Балканы покинули четыре игрока в зимнее межсезонье.

Клуб Первой лиги Украины Балканы покинули четыре игрока — вратарь Алексей Паламарчук, защитник Богдан Саламаха и полузащитники — Ярослав Захаревич и Денис Антюх. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Вратарь Паламарчук ушел в связи с выгодным предложением от другого клуба. Он был основным кипером команды из села Заря.

30-летний Богдан Саламаха скорее завершит профессиональную карьеру. Денис Антюх доиграл свой срок арендного соглашения и вернется в коваливский Колос.

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Балканы на зимний перерыв ушли на 14 месте турнирной таблицы Первой лиги Украины.

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Футбол, Новости футбола, ФК Балканы, Алексей Паламарчук, Богдан Саламаха, Ярослав Захаревич, Денис Антюх.
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