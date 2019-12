Моуринью возвращается в Манчестер: где и когда смотреть МЮ - Тоттенхэм

В среду, 4 декабря, в рамках 15-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед примет на Олд Траффорд лондонский Тоттенхэм. Экс-наставник манкунианцев Жозе Моуринью возглавил Тоттенхэм и сегодня навестит свою бывшую команду.

Манчестер Юнайтед занимает 10-ю строчку с 18 очками, а Тоттенхэм - 6-ю строчку с 20 очками.

Матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм состоится 4 декабря в 21:30.

Another game under the lights at Old Trafford #MUFC #MUNTOT