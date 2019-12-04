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Моуринью возвращается в Манчестер: где и когда смотреть МЮ - Тоттенхэм

Моуринью возвращается в Манчестер: где и когда смотреть МЮ - Тоттенхэм
12:29 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В 15-м туре чемпионата Англии МЮ принимает Тоттенхэм.

В среду, 4 декабря, в рамках 15-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед примет на Олд Траффорд лондонский Тоттенхэм. Экс-наставник манкунианцев Жозе Моуринью возглавил Тоттенхэм и сегодня навестит свою бывшую команду.

Манчестер Юнайтед занимает 10-ю строчку с 18 очками, а Тоттенхэм - 6-ю строчку с 20 очками.

Матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм состоится 4 декабря в 21:30.

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Транслятор АПЛ в Украине Setanta Sports Ukraine матч не покажет. Трансляция доступна на телеканале Беларусь 5.

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Жозе Моуринью, ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, Чемпионат Англии.
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