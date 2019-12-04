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В ДТП погибла российская футболистка

В ДТП погибла российская футболистка
15:29 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:22-летняя российская футболистка Алена Трушкина погибла в ДТП на трассе под Омском вечером, 3 декабря.

Российская футболистка Алена Трушкина скончалась в результате автокатастрофы, сообщает официальный сайт ФК «Иртыш» (Омск).

Вчера вечером на 882-м километре автодороги Челябинск - Новосибирск произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 22-летняя девушка, управляя автомобилем Kia Cerato, выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль ГАЗ-3010 GA. Этой девушкой была футболистка Алёна Трушкина.

От полученных травм Трушкина скончалась на месте, ее 37-летний пассажир в состоянии комы с тяжелейшей открытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости госпитализирован в реанимацию Калачинской ЦРБ.

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С 2012 года она играла в женской команде омского «Иртыша», а в 2014 году выступала за «Уфу». Затем Алёна переехала в Красноярск, где в составе ЖФК «Енисей» в 2017 году играла в высшем дивизионе.

Алёна Трушкина в составе сборной Сибирского федерального университета брала награды и становилась чемпионкой всероссийских студенческих соревнований по футболу и мини-футболу. Последний чемпионский титул она получила в этом году.

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ДТП, Футбол, Омск, Новости футбола, Алена Трушкина.
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