Болельщик года: фанат Ньюкасла получил признание за необычный троллинг (Видео)

Известное издание L'Equipe присудило титул Болельщик года фанату Ньюкасла по имени Джорди. Об этом сообщает BT Sport.

Поклонник "сорок" прославился своим невероятным желанием подколоть близкого друга, который является фанатом Эвертона.

Весной 2019 года Джорди, праздную победу Ньюкасла над "ирисками" (3:2), написал товарищу несколько издевательских сообщений. Но тот проигнорировал веселье Джорди. Тогда фанат Ньюкасла проехал около 170 километров, чтобы посмеяться над другом на пороге его дома.

This is hilarious

L'Équipe awarded Fan of the Year 2019 to the Newcastle supporter who made a 110-mile journey to his Everton supporting friend...

Just to laugh at him after beating the Toffees 3-2 pic.twitter.com/QID6n4rbmK

