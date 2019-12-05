Челси минимально обыграл Астон Виллу на Стамфорд Бридж (Фото, Видео)

Новости спорта:Челси обыграл Астон Виллу (2:1) на Стамфорд Бридж в поединке 15-го тура АПЛ.

Челси обыграл Астон Виллу (2:1) на Стамфорд Бридж в поединке 15-го тура АПЛ.

В первом тайме команды обменялись голами. Тэмми Абрахам, пропустивший предыдущий поединок против Вест Хэма (0:1) открыл счет на 24-й минуте. Но перед перерывом Вилланы счет сравняли, отметился Трезеге.

Однако Челси все же добыл победу. На этот раз Абрахам выступил в роли ассистента, а победный мяч забил Мэйсон Маунт.

Обзор матча:

У Синих после 15 туров 29 очков и четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Астон Вилла с 15-ю очками располагается на 15-й строчке.