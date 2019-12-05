Хорошие новости: лидеры Шахтера вернулись в общую группу (Фото)

Новости спорта:Марлос и Исмаили вернулись в общую группу Шахтера перед матчем против Олимпика.

Шахтер на официальном сайте объявил о возвращении защитника Исмаили и полузащитника Марлоса в общую группу команды.

Оба футболиста готовятся к завтрашней встрече с Олимпиком в рамках чемпионата Украины.

Исмаили не принимал участие в матче предыдущего тура Favbet Лиги против Мариуполя (1:1) и занимался по индивидуальной программе. Марлос из-за повреждения остался вне заявки трех предыдущих матчей Горняков.

На неделе в общую группу чемпионов Украины также вернулся полузащитник Виктор Коваленко.

Шахтер и Олимпик сыграют завтра, начало матча — в 19:00.