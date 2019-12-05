Атлетико нацелился на форварда ПСЖ

Новости спорта:Сам уругваец считает вариант с Матрасниками приоритетным.

Атлетико связывался с представителями нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, сообщает AS.

Матрасники заинтересованы в трансфере уругвайца, который не получает постоянное место в основном составе парижан. Источник отмечает, что сделка может состояться как в январе, так и по окончании нынешнего сезона, когда у футболиста закончится действующий контракт.

Атлетико — не единственный клуб, который заинтересован в услугах Эдинсона, но сам футболист предпочитает переход в Мадрид из-за знакомого языка и возможности играть в Лиге чемпионов.

Вчера стало известно, что на Ванда Метрополитано рассматривают кандидатуры четырех нападающих в связи с травмой Диего Косты, который не сможет сыграть в течение трех месяцев.

В нынешнем сезоне Кавани проигрывает конкуренцию арендованному у Интера Мауро Икарди и забил только дважды в 10 матчах парижан во всех турнирах.

На сегодняшний день Атлетико занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры и отстает от лидирующей Барселоны на 6 очков.