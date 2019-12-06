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Вильхамссон рассказал подробности перехода в Колос

Вильхамссон рассказал подробности перехода в Колос
08:40 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Instagram

Новости спорта:Арни Вильхамссон прокомментировал выбор своего нового клуба.

Нападающий «Колоса» Арни Вильхамссон прокомментировал выбор своего нового клуба.

«В футболе ты никогда не знаешь, что будет завтра, где ты окажешься. После прошлого сезона я вернулся в Польшу, но там возникли некоторые проблемы, поэтому пришлось уехать оттуда.

«Колос» был тем клубом, который проявлял ко мне больше всего внимания и уважения. Отдал этому должное и решил присоединиться именно к этой команде. Почти сразу понял, что сделал правильный шаг».

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Вильхамссон, напомним, забил в первом же матче за команду.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Колос, Арни Вильхамссон.
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