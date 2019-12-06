Вильхамссон рассказал подробности перехода в Колос

Нападающий «Колоса» Арни Вильхамссон прокомментировал выбор своего нового клуба.
«В футболе ты никогда не знаешь, что будет завтра, где ты окажешься. После прошлого сезона я вернулся в Польшу, но там возникли некоторые проблемы, поэтому пришлось уехать оттуда.
«Колос» был тем клубом, который проявлял ко мне больше всего внимания и уважения. Отдал этому должное и решил присоединиться именно к этой команде. Почти сразу понял, что сделал правильный шаг».
Вильхамссон, напомним, забил в первом же матче за команду.