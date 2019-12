Официально: с Челси сняли трансферный бан

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте объявил о том, что санкции в отношении лондонского "Челси" со стороны ФИФА были пересмотрены.

Таким образом, запрет на 2 трансферных окна, который наложили на "синих" в этом году, был сокращен до одного. "Челси" сможет приобретать футболистов уже в январе 2020 года.

BREAKING: Chelsea are free to sign players in January as their transfer ban has been reduced by the Court of Arbitration for Sport