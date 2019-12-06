Официально: с Челси сняли трансферный бан

Новости спорта:CAS на своем официальном сайте объявил о том, что санкции в отношении лондонского "Челси".

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте объявил о том, что санкции в отношении лондонского "Челси" со стороны ФИФА были пересмотрены.

Таким образом, запрет на 2 трансферных окна, который наложили на "синих" в этом году, был сокращен до одного. "Челси" сможет приобретать футболистов уже в январе 2020 года.

BREAKING: Chelsea are free to sign players in January as their transfer ban has been reduced by the Court of Arbitration for Sport — Sky Sports News (@SkySportsNews) 6 декабря 2019 г.

Также сообщается, что штраф также сократили в 2 раза – до 274 тысяч евро. Ранее ФИФА признала клуб виновным в нарушении правил международных трансферов несовершеннолетних игроков и запретила оформлять трансферы исполнителей в течение двух окон.