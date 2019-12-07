Неймар показал, насколько ему холодно во Франции (Видео)

Нападающий французского ПСЖ Неймар удивил партнеров и пресс-службу клуба своим выходом на тренировку клуба.
Бразилец натянул на глаза воротник от тренировочной кофты и поверх нее надел бафф. Помимо холодной температуры, на поле был и туман.
В текущем сезоне Неймар не часто выступает за ПСЖ. В 8 матчах за клуб он сумел отличиться 5 голами и 1 желтой карточкой.
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Напомним, ранее сообщалось, что Неймар и Левандовски снялись в видео о правилах безопасности в самолете.