Неймар показал, насколько ему холодно во Франции (Видео)

Новости спорта:Неймару было очень холодно на тренировке.

Нападающий французского ПСЖ Неймар удивил партнеров и пресс-службу клуба своим выходом на тренировку клуба.

Бразилец натянул на глаза воротник от тренировочной кофты и поверх нее надел бафф. Помимо холодной температуры, на поле был и туман.

В текущем сезоне Неймар не часто выступает за ПСЖ. В 8 матчах за клуб он сумел отличиться 5 голами и 1 желтой карточкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram That one friend who’s always cold @neymarjr @psg Публикация от 433 (@433) 7 Дек 2019 в 2:26 PST

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар и Левандовски снялись в видео о правилах безопасности в самолете.