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Неймар показал, насколько ему холодно во Франции (Видео)

Неймар показал, насколько ему холодно во Франции (Видео)
17:03 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Неймару было очень холодно на тренировке.

Нападающий французского ПСЖ Неймар удивил партнеров и пресс-службу клуба своим выходом на тренировку клуба.

Бразилец натянул на глаза воротник от тренировочной кофты и поверх нее надел бафф. Помимо холодной температуры, на поле был и туман.

В текущем сезоне Неймар не часто выступает за ПСЖ. В 8 матчах за клуб он сумел отличиться 5 голами и 1 желтой карточкой.

 
 
 
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That one friend who’s always cold @neymarjr @psg

Публикация от 433 (@433)

Александрия не оставила шансов Ворскле в УПЛ (Видео)

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар и Левандовски снялись в видео о правилах безопасности в самолете.

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Видео, Новости футбола.
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