Роналду и Буффон встретились с детьми, пострадавшими от землетрясения в Албании (Видео)

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и голкипер туринской команды Джанлуиджи Буффон встретились с пострадавшими от землетрясения в Албании детьми, сообщает AP News.

7-летний Аурел Лала и 10-летний Алезио Какони спрыгнули с балконов своих домов, чтобы спастись от разрушающегося здания в городе Туман, который понёс наибольший ущерб от землетрясения. Аурел потерял в катастрофе сестру и бабушку, а Алезио лишился отца и сестры.

Видео встречи доступно в Твиттере AP Sports:

After an earthquake in Albania, two boys at a hospital told visiting Prime Minister Edi Rama it was their dream to meet their football heroes.

On Friday, that dream came true when they met Juventus players Christiano Ronaldo and Gianluigi Buffon.

