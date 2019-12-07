Колос обыграл Днепр-1 и вошел в первую шестерку

Новости спорта:Подопечные Руслана Костышина в большинстве одержали крупную победу над днепрянами (4:0).

Колос разгромил Днепр-1 в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.

В дебюте матче команда из Ковалевки вышла вперед благодаря голу Арни Вильхамссона с пенальти. В конце первого тайма днепряне остались в меньшинстве после удаления Дмитрия Коркишко.

Во втором тайме Колос забил еще три мяча — дубль оформил Вильхамссон, еще по голу добавили Олег Ильин и Евгений Смирный.

Благодаря победе команда Руслана Костышина вышла на шестое место, Днепр-1 остался на девятой позиции. В следующем туре Колос сыграет на выезде против Львова, Днепр-1 примет Александрию.

Колос - Днепр-1 4:0

Голы: Вильхамссон, 14 (с пенальти), 52, Ильин, 57, Смирный, 78

Колос: Волынец — Сахневич, Максименко, Парамонов, Мигунов — Милько, Ориховский — Ильин, Смирный (Нехтий, 85), Вильхамссон (Морозко, 79) — Лысенко (Бондаренко, 83)

Днепр-1: Юрчук — Лопыренок, Гуйе, Логинов, Шаповал — Кравченко (Чичиков, 64), Вакулко — Коркишко, Когут, Булеца (Назаренко, 69) — Кулиш (Супряга, 63)

Предупреждения: Волынец, Милько, Смирный — Коркишко, Шаповал, Вакулко

Удаление: Коркишко, 40 (повторное предупреждение)