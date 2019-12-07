Колос обыграл Днепр-1 и вошел в первую шестерку

Колос разгромил Днепр-1 в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.
В дебюте матче команда из Ковалевки вышла вперед благодаря голу Арни Вильхамссона с пенальти. В конце первого тайма днепряне остались в меньшинстве после удаления Дмитрия Коркишко.
Во втором тайме Колос забил еще три мяча — дубль оформил Вильхамссон, еще по голу добавили Олег Ильин и Евгений Смирный.
Благодаря победе команда Руслана Костышина вышла на шестое место, Днепр-1 остался на девятой позиции. В следующем туре Колос сыграет на выезде против Львова, Днепр-1 примет Александрию.
Колос - Днепр-1 4:0
Голы: Вильхамссон, 14 (с пенальти), 52, Ильин, 57, Смирный, 78
Колос: Волынец — Сахневич, Максименко, Парамонов, Мигунов — Милько, Ориховский — Ильин, Смирный (Нехтий, 85), Вильхамссон (Морозко, 79) — Лысенко (Бондаренко, 83)
Днепр-1: Юрчук — Лопыренок, Гуйе, Логинов, Шаповал — Кравченко (Чичиков, 64), Вакулко — Коркишко, Когут, Булеца (Назаренко, 69) — Кулиш (Супряга, 63)
Предупреждения: Волынец, Милько, Смирный — Коркишко, Шаповал, Вакулко
Удаление: Коркишко, 40 (повторное предупреждение)