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Зинченко не сыграет в дерби: названы составы матча Ман Сити - Ман Юнайтед

Зинченко не сыграет в дерби: названы составы матча Ман Сити - Ман Юнайтед
19:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко не сыграет против Манчестер Юнайтед.

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на матч 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 7 декабря, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Фернандиньо, Анхелиньо, Родриго, Д. Сильва, де Брёйне, Б. Силва, Стерлинг, Жезус.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу, Мактоминай, Фред, Джеймс, Лингард, Рашфорд, Марсьяль.

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Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Его ассистентом будут Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Майк Дин.

«Манчестер Сити», набрав 32 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» (21) — шестое.

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ФК Манчестер Сити, ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, Чемпионат Англии.
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