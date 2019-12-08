Жертва расизма: матч Юнайтед - Сити не прошел без скандала (Видео)

Новости спорта:Игрок Манчестер Юнайтед подвергся расистским оскорблениям в матче против Сити.

В центральном матче 16-го тура АПЛ между собой встречались Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

Во время поединка пострадал полузащитник гостей Фред. В адрес бразильца звучали расистские выкрики, был брошен сторонний предмет, а один из болельщиков жестом изображал обезьяну.

Отметим, что это дело под свой контроль взяли Манчестер Сити и полиция. Клуб работает, чтобы совместно с правоохранительными органами найти человека, который делал расистские жесты c трибуны.

Отметим, что нечто подобное случилось в матче Шахтер – Динамо 11 ноября. Тогда расистские выкрики звучали в адрес игрока "горняков" Тайсона.