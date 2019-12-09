"Он остается": Боруссия Д передумала продавать своего лидера

Новости спорта:Руководство дортмундской Боруссии передумало отпускать Джейдона Санчо в другой клуб в январе.

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо не покинет немецкий клуб во время зимнего трансферного окна. В этом уверен спортивный директор Шмелей Михаэль Цорк.

«Как и прежде, мы не хотим расставаться с Санчо. Он для нас игрок основы, не вижу ни одного сценария, по которому он бы покинул Боруссию», — цитирует Цорка Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что сам 19-летний англичанин не намерен требовать трансфера и доиграет сезон под руководством Люсьена Фавра.

Санчо активно связывают с возможным возвращением в Англию, где в услугах футболиста заинтересованы Манчестер Юнайтед и Челси.

В нынешнем сезоне Джейдон забил 9 голов и отдал 10 результативных передач в 20 матчах во всех турнирах.

Дортмундцы на сегодняшний день занимают третье место в турнирной таблице Бундеслиги и отстают от лидирующего одноименного клуба из Менхенгладбаха на 5 очков.