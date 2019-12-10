Динамо - Лугано: названа бригада арбитров на матч Лиги Европы

На матче шестого тура группового раунда Лиги Европы между Динамо и Лугано отработает бригада арбитров из Азербайджана во главе с Алияром Агаевым.
Главный арбитр: Алияр Агаев
Ассистенты: Зейнал Зейналов, Акиф Амирали
Четвертый арбитр: Орхан Маммадов
Матч Динамо — Лугано состоится в Киеве в четверг, 12 декабря. Киевлянам для выхода в плей-офф Лиги Европы необходимо побеждать швейцарцев.
После пяти туров у команды Алексея Михайличенко шесть очков. В параллельном матче между собой сыграют конкуренты Динамо — Копенгаген и Мальме.