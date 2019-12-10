Одноклубник Зинченко устроил роскошную вечеринку в стиле Великого Гэтсби

Новости спорта:Рахим Стерлинг в честь своего дня рождения закатил шумную вечеринку.

Английский вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг 8 декабря празновал свое 25-летие. В честь этой даты футболист решил закатить большую вечеринку.

Все гости были шикарно разодеты в стиле произведения Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда Великий Гэтсби, а также одноименного фильма, где главную роль сыграл Леонардо Ди Каприо.

Стерлинг на праздник позвал свою возлюбленную Пэйдж Милиан, а также одноклубника Джона Стоунза.

Весь праздник прошел в Манчестере в отеле Hilton. Декорации и обслуживающий персонал также были в одном стиле.