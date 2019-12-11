"Прекрасно": Вальверде - о рекорде Фати в Лиге чемпионов

Новости спорта:Каталонцы вышли в плей-офф ЛЧ с первого места в группе.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде не скрывал эмоций после победы своей команды в шестом туре группового этапа над Интером (2:1). Наставник каталонцев подчеркнул, что ряд игроков впервые вышли на поле в матче такого уровня.

«Мы счастливы, что обыграли Интер — это сильный соперник. Ряд футболистов моей команды впервые выступал на таком уровне, однако парни продемонстрировали свои способности конкурировать с основными футболистами Барселоны».

«Перес? У него есть голевое чутье и прекрасный удар. Фати — истинный бомбардир. Он испытывал проблемы со здоровьем, однако мы хотели дать ему игровое время. Прекрасно, что игрок Барселоны стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов», — цитирует слова тренера официальный сайт УЕФА.

«У нас есть ощущение, что мы выиграем Лигу чемпионов. Нам нужна победа в каждом матче — именно этого мы добились сегодня на Сан-Сиро».

Каталонцы из первого места вышли в плей-офф ЛЧ, опередив в своей группе Боруссию Д, Интер и Славию. Команда Вальверде также лидирует в турнирной таблицы Ла Лиги.

Напомним, что в конце октября появилась информация о том, что главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде может покинуть свой пост по окончанию нынешнего сезона. Президент каталонцев Жозеп Бартомеу заявил, что уже весной Барселону может возглавить другой специалист.

Отметим, что полузащитник Барселоны Ансу Фати отличился забитым голом в матче группового этапа Лиги чемпионов против Интера (2:1), тем самым установив невероятный рекорд. Уроженец Гвинеи-Бисау после выхода на замену точно пробил в угол ворот Хандановича, забив в ЛЧ в возрасте 17 лет и 40 дней — это самый юный автор гола в истории турнира.