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"Прекрасно": Вальверде - о рекорде Фати в Лиге чемпионов

"Прекрасно": Вальверде - о рекорде Фати в Лиге чемпионов
12:25 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Каталонцы вышли в плей-офф ЛЧ с первого места в группе.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде не скрывал эмоций после победы своей команды в шестом туре группового этапа над Интером (2:1). Наставник каталонцев подчеркнул, что ряд игроков впервые вышли на поле в матче такого уровня.

«Мы счастливы, что обыграли Интер — это сильный соперник. Ряд футболистов моей команды впервые выступал на таком уровне, однако парни продемонстрировали свои способности конкурировать с основными футболистами Барселоны».

«Перес? У него есть голевое чутье и прекрасный удар. Фати — истинный бомбардир. Он испытывал проблемы со здоровьем, однако мы хотели дать ему игровое время. Прекрасно, что игрок Барселоны стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов», — цитирует слова тренера официальный сайт УЕФА.

«У нас есть ощущение, что мы выиграем Лигу чемпионов. Нам нужна победа в каждом матче — именно этого мы добились сегодня на Сан-Сиро».

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Каталонцы из первого места вышли в плей-офф ЛЧ, опередив в своей группе Боруссию Д, Интер и Славию. Команда Вальверде также лидирует в турнирной таблицы Ла Лиги.

Напомним, что в конце октября появилась информация о том, что главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде может покинуть свой пост по окончанию нынешнего сезона. Президент каталонцев Жозеп Бартомеу заявил, что уже весной Барселону может возглавить другой специалист.

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Отметим, что полузащитник Барселоны Ансу Фати отличился забитым голом в матче группового этапа Лиги чемпионов против Интера (2:1), тем самым установив невероятный рекорд. Уроженец Гвинеи-Бисау после выхода на замену точно пробил в угол ворот Хандановича, забив в ЛЧ в возрасте 17 лет и 40 дней — это самый юный автор гола в истории турнира.

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ФК Интер (Милан), ФК Барселона, Футбол, Эрнесто Вальверде, Новости футбола.
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