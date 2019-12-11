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Взял бутылку, чтобы бросить: реакция лидера Зальцбурга на гол Ливерпуля (Видео)

Взял бутылку, чтобы бросить: реакция лидера Зальцбурга на гол Ливерпуля (Видео)
13:38 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Лидер Зальцбурга был разочарован пропущенным голом от Ливерпуля.

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Зальцбург проиграл Ливерпулю и вылетел в Лигу Европы. Лидер австрийцев Эрлинг Холанд не забил, хотя до матча обещал, что забьет трижды, а его клуб выиграет у Ливерпуля 3:1. Это первый матч в Лиге чемпионов в карьере сенсационного норвежца, в котором он не отметился голом.

После того, как Ливерпуль отправил в ворота Зальцбурга второй гол, расстроенный Холанд попросил на скамейке запасных бутылку воды и сразу бросил ее в газон.

На 75-й минуте его заменили. Тренер Зальцбурга Джесси Марш объяснил замену тем, что форвард не готов играть все 90 минут.

Лига Европы: решающий матч для Динамо

В итоге Зальцбург проиграл со счетом 0:2.

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Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ФК Зальцбург, Эрлинг Холанд.
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