Взял бутылку, чтобы бросить: реакция лидера Зальцбурга на гол Ливерпуля (Видео)

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Зальцбург проиграл Ливерпулю и вылетел в Лигу Европы. Лидер австрийцев Эрлинг Холанд не забил, хотя до матча обещал, что забьет трижды, а его клуб выиграет у Ливерпуля 3:1. Это первый матч в Лиге чемпионов в карьере сенсационного норвежца, в котором он не отметился голом.

После того, как Ливерпуль отправил в ворота Зальцбурга второй гол, расстроенный Холанд попросил на скамейке запасных бутылку воды и сразу бросил ее в газон.

Erling Haaland grabbed the bottle just to throw it away pic.twitter.com/h1HJE2qODX

— B/R Football (@brfootball) 10 декабря 2019 г.