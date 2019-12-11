Шахтер последний раз не пропускал в Лиге чемпионов более трех лет назад

Новости спорта:Шахтер не может сохранить свои ворота в неприкосновенности 21 поединок кряду.

Шахтер уступил Аталанте на своем поле в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, пропустив трижды.

Таким образом, встреча с бергамасками стала для "горняков" 21 кряду поединком ЛЧ, в котором они пропустили. Последний сухой матч - против Янг Бойз на своем поле 26 июля 2016 года (2:0).

Если не учитывать поединки квалификации, то последним соперником, который не забивал Шахтеру, остается Мальме — "горняки" обыграли шведскую команду 3 ноября 2015 года со счетом 4:0.

Суммарно в воротах Шахтера за этот период побывало 42 мяча. В то же время, забить удалось 27 голов.

Отметим, что Шахтер вышел в плей-офф Лиги Европы ввиду поражения Динамо З от Манчестер Сити.