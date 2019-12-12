Бавария - лучшая команда группового этапа Лиги чемпионов в истории

Новости спорта:Команда Ханси Флика показала лучший результат в истории группового этапа ЛЧ.

Мюнхенская Бавария одержала уверенную победу над Тоттенхэмом (3:1) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Благодаря такому результату команда Ханси Флика установила новый рекорд главного клубного турнира Европы. Бавария завершила групповую стадию с общей разницей голов +19.

Это лучший показатель в истории группового этапа ЛЧ среди всех клубов.

К тому же, чемпионы Германии продемонстрировали стопроцентный результат, выиграв все шесть матчей квартета В. Соперниками мюнхенцев по группе были Тоттенхэм, Олимпиакос и Црвена Звезда.