Фанаты попытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича

Болельщики "Мальмё" попытались отпилить ноги у статуи шведского нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, сообщает ВВС.

По данным источника, вандалы также обвязали шею статуи веревкой. Скорее всего, это было сделано, чтобы украсть памятник, когда он упадёт. Из-за риска падения статуи полиция поставила вокруг неё забор.

Фото можно посмотреть в "твиттере" Radio Sweden.

Создатель памятника Питер Линде призвал фанатов прекратить вандализм.

