Скачать
Четверг, 12.12.2019
WBO обязала Джошуа провести бой против Усика
WBO обязала Джошуа провести бой против Усика
Шахтер - Аталанта: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Шахтер - Аталанта: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Меркушина завоевала серебро в Риднау
Меркушина завоевала серебро в Риднау
Стартовал клубный чемпионат мира по футболу (Фото, Видео)
Стартовал клубный чемпионат мира по футболу (Фото, Видео)

Фанаты попытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича

Фанаты попытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича
17:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Создатель памятника Питер Линде призвал фанатов прекратить вандализм.

Болельщики "Мальмё" попытались отпилить ноги у статуи шведского нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, сообщает ВВС.

По данным источника, вандалы также обвязали шею статуи веревкой. Скорее всего, это было сделано, чтобы украсть памятник, когда он упадёт. Из-за риска падения статуи полиция поставила вокруг неё забор.

Фото можно посмотреть в "твиттере" Radio Sweden.

Создатель памятника Питер Линде призвал фанатов прекратить вандализм.

"Люди ведут себя так, будто они на войне, но это не война, а футбол. Не уважать выбор Златана — это безумие, он же свободный человек. Я хочу, чтобы статую отремонтировали и чтобы те, кто делает это, поняли, насколько они глупы", — сказал Линде в интервью Sportbladet.

"Рекорд" Акинфеева близко: Пятов установил антирекорд в еврокубках

Такой поступок фанатов, возможно, связан с тем, что 38-летний Ибрагимович стал совладельцем другого шведского клуба — "Хаммарбю".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Златан Ибрагимович, Футбол, Новости футбола, Статуя Златана Ибрагимовича.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 0:3 Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
02 "Рекорд" Акинфеева близко: Пятов установил антирекорд в еврокубках
03 "Это не отговорки": Каштру не понимает, за что удалили Додо
04 Шахтер попрощался с Лигой чемпионов (Видео)
05 Сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь