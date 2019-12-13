Барселона нацелилась на вингера Сассуоло

Новости спорта:"Сине-гранатовые" начали переговоры по вингеру Сассуоло Жереми Бога.

Полузащитник Сассуоло Жереми Бога попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание Sport.

Каталонский клуб хочет подписать ивуарийского вингера в январе и уже начал переговоры с руководством Сассуоло. Стороны встретились на этой неделе и обсудили детали возможного трансфера.

Помешать этому переходу может Челси, который имеет право выкупа 22-летнего игрока за 4 млн евро.

В текущем сезоне полузащитник провел 14 поединков в футболке Сассуоло, отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Жереми Бога заинтересован Наполи.