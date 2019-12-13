Барселона нацелилась на вингера Сассуоло

Полузащитник Сассуоло Жереми Бога попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание Sport.
Каталонский клуб хочет подписать ивуарийского вингера в январе и уже начал переговоры с руководством Сассуоло. Стороны встретились на этой неделе и обсудили детали возможного трансфера.
Помешать этому переходу может Челси, который имеет право выкупа 22-летнего игрока за 4 млн евро.
В текущем сезоне полузащитник провел 14 поединков в футболке Сассуоло, отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании Жереми Бога заинтересован Наполи.