Капитан Динамо дал короткий комментарий после матча с Лугано

Новости спорта:Полузащитник Динамо Виктор Цыганков дал короткий комментарий после матча с Лугано.

Капитан “бело-синих” в матче с “Лугано” после игры ограничился коротким комментарием:

- Спасибо болельщикам за то, что пришли и поддержали команду в такое непростое время…

Добавим, что этот матч стал для Виктора юбилейным, 50-м, во всех турнирах за "Динамо". Свой же первый мяч за основную команду "бело-синих" полузащитник забил 24 сентября 2016 года в матче чемпионата Украины против донецкого "Олимпика". И вот, чуть больше чем за три года, смог достичь такого значительного показателя.

На "Телеграф Спорт" доступно видео голов и обзор матча Динамо — Лугано.