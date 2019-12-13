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Капитан Динамо дал короткий комментарий после матча с Лугано

Капитан Динамо дал короткий комментарий после матча с Лугано
10:26 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Полузащитник Динамо Виктор Цыганков дал короткий комментарий после матча с Лугано.

Капитан “бело-синих” в матче с “Лугано” после игры ограничился коротким комментарием:

- Спасибо болельщикам за то, что пришли и поддержали команду в такое непростое время…

Добавим, что этот матч стал для Виктора юбилейным, 50-м, во всех турнирах за "Динамо". Свой же первый мяч за основную команду "бело-синих" полузащитник забил 24 сентября 2016 года в матче чемпионата Украины против донецкого "Олимпика". И вот, чуть больше чем за три года, смог достичь такого значительного показателя.

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На "Телеграф Спорт" доступно видео голов и обзор матча Динамо — Лугано.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, ЛЕ, Виктор Цыганков, ФК Лугано, Лвига Европы.
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