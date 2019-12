Безус попал в команду недели Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своём официальном сайте назвал символическую сборную по итогам 6-го тура группового этапа Лиги Европы, матчи которого были сыграны вчера, 12 декабря.

Команда недели в Лиге Европы:

Вратарь: Вид Белец (АПОЭЛ").

Защитники: Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед"), Жорис Ньяньон ("Ренн"), Гернот Траунер (ЛАСК), Гаэль Клиши ("Истанбул Башакшехир").

Полузащитники: Хуан Мата ("Манчестер Юнайтед"), Роман Безус ("Гент"), Такума Асано ("Партизан"), Букайо Сака ("Арсенал").

This week's top performers ⁣

How many would make your group stage dream team? #UEL | @FedExEurope

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 13 декабря 2019 г.