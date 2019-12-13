Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Новости спорта:Габриэль Жезус отличился тремя голами в ворота Динамо Загреб и обошел самого Неймара.

Бразильский форвард Манчестер Сити Габриэль Жезус стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Форвард обошел таким конкурентов, как нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика, форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара и атакующего игрока мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша.

Youngest Brazilian player to score 10+ goals in the #UCL



Hat-trick hero Gabriel Jesus takes the prize#POTW | @FTBSantander pic.twitter.com/u2SAXgu2pC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2019

Напомним, на этой неделе Жезус оформил хэт-трик в ворота загребского Динамо и установил уникальное достижение.

В возрасте 22 лет и 252 дней Габриэль стал самым молодым бразильским футболистом, который достиг отметки 10 голов в Лиге чемпионов. По этому показателю форвард обогнал Неймара, который отличился таким же достижением в возрасте 23 лет и 75 дней.