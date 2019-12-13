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Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
14:09 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Габриэль Жезус отличился тремя голами в ворота Динамо Загреб и обошел самого Неймара.

Бразильский форвард Манчестер Сити Габриэль Жезус стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Форвард обошел таким конкурентов, как нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика, форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара и атакующего игрока мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша.

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Напомним, на этой неделе Жезус оформил хэт-трик в ворота загребского Динамо и установил уникальное достижение.

В возрасте 22 лет и 252 дней Габриэль стал самым молодым бразильским футболистом, который достиг отметки 10 голов в Лиге чемпионов. По этому показателю форвард обогнал Неймара, который отличился таким же достижением в возрасте 23 лет и 75 дней.

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Все по теме:

УЕФА, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ЛЧ, Габриэль Жезус.
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