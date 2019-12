Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Бразильский форвард Манчестер Сити Габриэль Жезус стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Форвард обошел таким конкурентов, как нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика, форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара и атакующего игрока мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша.

Youngest Brazilian player to score 10+ goals in the #UCL



Hat-trick hero Gabriel Jesus takes the prize#POTW | @FTBSantander pic.twitter.com/u2SAXgu2pC

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2019