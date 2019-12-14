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Заря - Шахтер: анонс центрального матча 18-го тура УПЛ

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Заря - Шахтер: анонс центрального матча 18-го тура УПЛ
12:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Вашему вниманию анонс матча 18-го тура УПЛ, в котором сойдутся лидеры чемпионата Шахтер и Заря.

Сегодня, 14 декабря, луганская Заря в матче против Шахтера попробует доказать, что победа над Динамо и её второе место не стечение некоторых обстоятельств, а залог уверенной игры и хорошей формы.

Заря - Шахтер

Суббота, 14 декабря, 17:00. Запорожье, Славутич-Арена. Арбитр — Виталий Романов (Днепр). Прямая трансляция на телеканале 2+2 и сайте Телеграф Спорт.

Шахтер в среду проиграл Аталанте и потерял возможность выйти в 1/8 ЛЧ, теперь "горнякам" предстоит доказывать свой класс в другом евротурнире - Лиге Европы. Заря прошлую неделю провела в хорошем настроении, победа над Динамо в минувшем туре позволила луганскому коллективу выйти на второе место.

Донецкий клуб может быть в двух состояниях. Первое: либо очень зол из-за поражения итальянскому клубу. Второе: либо очень подавленным. От того в каком раскладе пребывает Шахтер будет много чего зависеть. Конечно, на пресс-конференциях футболисты и тренеры говорят, что никакой ямы нет, но посмотрим по игре.

Возможно, Шахтер даст отдохнуть некоторым лидерам, просмотрев потенциал запасных в игре против сильного соперника. Ведь отрыв от преследователей позволяет экспериментировать с составом. Та и Каштру нужно изучить, кого стоит держать в команде, а кого отпустить.

К слову, в составе Шахтера на неделе состоялся скандал. Игрок сборной Украины резко прошелся по лидеру клуба на поле Тайсоне, мол, тот ведет себя не дисциплинировано и получает лишние желтые карточки. Бразилец из-за ттакого и пропустит игру с Зарей.

Луганчане на этот матч будут выходить с особым настроем. Они уже давно вышли из-под крила Шахтера и одна из немногих команд в УПЛ, которая на игру с грандами выходит не отбывать номер, а играть.

Букмекеры видят фаворитом Шахтер, отдавая коэффициент на его победу в 1,6. В то же время эксперты не сильно верят в хозяев. Их победу букмекеры дают коэффициент 5. Чуть больше шансов у Зари сыграть вничью - 4,2.

Видео-трансяция будет доступна у нас на сайте в 17:00.

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