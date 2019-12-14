Клопп посетил детский госпиталь: трогательное видео

Новости спорта:Футболисты и главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп посетили детский госпиталь Алдер Хей.

Игроки пообщались с детьми, позировали для фотографий, давали автографы и раздавали рождественские подарки.

"Красные" дарили всем не только подарки, доброту и радость. Юрген Клопп пообщался с мальчиком, который недавно перенес операцию на ноге. Кузнец последних успехов команды, который, к слову, продлил контракт с клубом, пригласил ребенка на тренировочную базу. Паренек со слезами на глазах сказал, что это лучший день в его жизни.

Впрочем, смотрите сами.

"It's been the best day ever" A special moment between the boss and Kai at @AlderHey...#YNWA pic.twitter.com/InthHjbzap — Liverpool FC (@LFC) December 13, 2019

В Лиге чемпионов Ливерпуль продолжает поход за вторым титулом кряду, финишировав лидером группы E с 13 набранными очками в своем активе.