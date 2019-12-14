Последние матчи МЮ вселяют оптимизм: Сульшер о задачах "красных дьяволов"

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер высказался о перспективах команды попасть в ТОП-4.
"Я не думаю об этом в декабре, слишком рано. Еще много игр. Нам просто нужно продолжать делать свою работу и развивать эту команду, продолжать придерживаться того, во что мы верим, и совершенствоваться каждый день — тогда я думаю, результаты будут.
Прошлая неделя была хорошей, но теперь это история. Команда движется в правильном направлении", — приводит слова Оле-Гуннара Сульшера Sky Sports.
Топ-6 Premier League:
Крайний матч в АПЛ "Красные дьяволы" выиграли у Манчестер Сити (2:1)
Обзор дерби:
Стоит отметить, что в четверг подопечные Сульшера квалифицировались в плей-офф Лиги Европы, обыграв АЗ.
Обзор матча против голландцев:
Ближайший матч МЮ проведет против Эвертона на своем поле в воскресенье, 15 декабря.