"Нужно бежать": Дешам дал ценный совет Жиру

Новости спорта:Дидье Дешам посоветовал форварду лондонского Челси французу Оливье Жиру сменить клуб.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам посоветовал форварду лондонского Челси французу Оливье Жиру сменить клуб.

"Ему, как и многим другим игрокам, возможно, придется сменить клуб. Ситуация Жиру в Челси не изменилась за два месяца.

Конечно, было бы лучше, если бы Оливье ушел. Ему нужно бежать уже зимой и перейти в клуб, где у него будет больше игрового времени.

Если он не получит его в Челси, то, уверяю вас, точно получит в другом месте. Он сам примет решение”, - признался Дешам в интервью L’Equipe.

В текущем сезоне Жиру провел лишь 7 матчей за “синих”, в которых забил всего 1 гол.