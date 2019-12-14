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"Нужно бежать": Дешам дал ценный совет Жиру

"Нужно бежать": Дешам дал ценный совет Жиру
18:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Дидье Дешам посоветовал форварду лондонского Челси французу Оливье Жиру сменить клуб.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам посоветовал форварду лондонского Челси французу Оливье Жиру сменить клуб.

"Ему, как и многим другим игрокам, возможно, придется сменить клуб. Ситуация Жиру в Челси не изменилась за два месяца.

Конечно, было бы лучше, если бы Оливье ушел. Ему нужно бежать уже зимой и перейти в клуб, где у него будет больше игрового времени.

Если он не получит его в Челси, то, уверяю вас, точно получит в другом месте. Он сам примет решение”, - признался Дешам в интервью L’Equipe.

Атлетико интересуется форвардом Челси

В текущем сезоне Жиру провел лишь 7 матчей за “синих”, в которых забил всего 1 гол.

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Все по теме:

Сборная Франции, Дидье Дешам, ФК Челси, Футбол, Оливье Жиру, Новости футбола.
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