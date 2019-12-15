Десна - Динамо. Видео матча

Новости спорта:Прямая видеотрансляция матча 18-го тура УПЛ Десна - Динамо.

Сегодня в Чернигове на стадионе им. Ю. Гагарина, состоится матч 18-го тура чемпионата Украины "Десна" - "Динамо". Матч начнется в 14:00.

Видеотрансляция матча:

Утром в день игры состоялась традиционное организационное совещание, на котором помимо прочих вопросов было утверждено в форме какого цвета сыграют команды. Динамовцы проведут матч в белом комплекте формы, а наш вратарь сыграет в черном. Наш соперник - "Десна" - выйдет на поле в темно-синей экипировке, а вратарь - в зеленом.

Отметим, что динамовцы отправились в Чернигов накануне вечером автобусом. Тренерский штаб рассчитывает в матче на 18 футболистов, все из них попадут в заявку на игру.

К моменту начала матча в Чернигове ожидается солнечная погода, температура воздуха - +5 градусов.