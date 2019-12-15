Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
Ломаченко - Лопес: ориентировочные дата и место боя за 4 чемпионских пояса
Ломаченко - Лопес: ориентировочные дата и место боя за 4 чемпионских пояса
Десна - Динамо. Видео матча
Десна - Динамо. Видео матча
Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Хохфильцене 15.12.19
Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Хохфильцене 15.12.19

Игрок Тоттенхэма считает, что с Моуриньо команда способна выигрывать трофеи

Игрок Тоттенхэма считает, что с Моуриньо команда способна выигрывать трофеи
15:50 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Лукас Моура очень доволен новым наставником команды.

Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура считает, что новый наставник "шпор" Жозе Моуриньо поможет команде обрести чемпионский менталитет.

Несмотря на заметный прогресс в последние годы под руководством Маурисио Почеттино, лондонцы так и не сумели выиграть ни одного трофея с аргентинцем у руля. Моура уверен, что новый тренер, выигравший множество титулов за свою карьеру, сумеет решить эту проблему.

"Все рады работать с Моуриньо. Все знают, какая у него карьера, насколько он хорош. Моуриньо выигрывал трофеи в каждом клубе, где работал.

Украинский футболист заинтересовал клубы Серии А

Теперь у нас появилась огромная возможность учиться у него. У нас есть все, что нужно, в частности, очень хороший тренер, у которого большой опыт. Я действительно верю, что мы можем выиграть трофей сейчас.

У каждого тренера свой характер. Моуриньо всегда говорит с нами, убеждает нас в том, что мы сильны, что мы большой клуб, что мы победители", – сказал Моура в интервью Goal.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Тоттенхэм Хотспур, Лукас Моура, Новости спорта, Новости футбола, Жлзе Моуриньо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комми - Лопес. Видео чемпионского боя
02 Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC Усман - Ковингтон (Видео)
03 Теофимо Лопес завоевал чемпионский пояс, приблизив свой бой с Ломаченко (Видео)
04 Заявка Динамо на матч против Десны: есть неожиданности
05 Кроуфорд - Каваляускас. Видео нокаута
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь