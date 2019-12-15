Игрок Тоттенхэма считает, что с Моуриньо команда способна выигрывать трофеи

Новости спорта:Лукас Моура очень доволен новым наставником команды.

Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура считает, что новый наставник "шпор" Жозе Моуриньо поможет команде обрести чемпионский менталитет.

Несмотря на заметный прогресс в последние годы под руководством Маурисио Почеттино, лондонцы так и не сумели выиграть ни одного трофея с аргентинцем у руля. Моура уверен, что новый тренер, выигравший множество титулов за свою карьеру, сумеет решить эту проблему.

"Все рады работать с Моуриньо. Все знают, какая у него карьера, насколько он хорош. Моуриньо выигрывал трофеи в каждом клубе, где работал.

Теперь у нас появилась огромная возможность учиться у него. У нас есть все, что нужно, в частности, очень хороший тренер, у которого большой опыт. Я действительно верю, что мы можем выиграть трофей сейчас.

У каждого тренера свой характер. Моуриньо всегда говорит с нами, убеждает нас в том, что мы сильны, что мы большой клуб, что мы победители", – сказал Моура в интервью Goal.