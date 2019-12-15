Динамо победило Десну и вернулось на второе место

Новости спорта:Динамо на хорошей ноте завершило этот год.

Динамо минимально обыграло Десну (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Украины.

Единственный мяч киевляне забили в первом тайме. На 25-й минуте ворота Десны поразил Виктор Цыганков.

В компенсированное время ко второму тайму Динамо могло забить еще. Однако Беньямин Вербич не реализовал пенальти.

Тем самым, команда Алексея Михайличенко взяла реванш у Десны за поражение в первом круге. Тогда черниговчанам удалось обыграть бело-синих со счетом 2:1.

Победа позволила Динамо завершить первую часть чемпионата на втором месте, имея в активе 36 очков. Десна на четвертой строчке с 33 очками.