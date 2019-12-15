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СК Днепр в матче с тремя пенальти уступил Александрии

СК Днепр в матче с тремя пенальти уступил Александрии
19:36 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Александрия в скандальном матче сумела обыграть Днепр-1.

Футбольный год в УПЛ завершился выездной победой "Александрии" над "Днепром-1" при неоднозначном судействе Николая Балакина.

Днепр-1" - "Александрия" 1:2 (0:0)

Голы: Третьяков, 80 (пенальти) (0 : 1); Кулиш, 90 (пенальти) (1 : 1); Третьяков, 93 (пенальти) (1 : 2)

"Днепр-1": Юрчук; Лопыренок (до 78); Логинов; Папа Гуйе; Кулиш; Когут И. (Назаренко Ал-р, 46; Полевой, 91); Вакулко; Булеца (до 91); Шаповал В.; Кравченко С.; Чичиков (Кобахидзе, 74)

"Александрия": Билык О.; Дубра; Мирошниченко Д.; Довгий А. (Банада, 75); Стецков (Безбородько, 46); Бабогло; Гречишкин; Третьяков; Ковалец; Запорожан (Задерака, 64); Лучкевич

Предупреждения: Кравченко С., 14; Вакулко, 28; Когут И., 35; Лопыренок, 70, 78; Папа Гуйе, 87 - Запорожан, 20; Стецков, 30; Мирошниченко Д., 61; Лучкевич, 88

Удаления: Назаренко Ал-р, 91; Лопыренок, 78 (второе предупреждение)

Арбитр сегодняшнего матча еще в первом тайме показал футболистам пять желтых карточек, и продолжил раздавать предупреждения во второй половине встречи. А на 78-й минуте Балакин увидел пенальти после попадания мяча в локоть Лопыренку, после чего удалил игрока с поля. К точке подошел Третьяков и уверенно реализовал одиннадцатиметровый, выведя "Александрию" вперед.

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Даже оставшись вдесятером сдаваться "Днепр-1" не собирался. Хозяева провели ударную концовку матча, завершившуюся пенальти в ворота гостей на 90-й минуте, который спокойно превратил в гол Кулиш. Казалось бы, что это уже все, и днепряне ушли от поражения, но тут свое слово вновь сказал рефери.

Сначала Балакин показал прямую красную за грубый подкат Назаренко, а уже через минуту поставил третий в матче пенальти - Папа Гуйе сбил Ковальца в штрафной "Днепра-1". Пробивать одиннадцатиметровый в составе "Александрии" вновь вызвался Третьяков и во второй раз забил, принеся своей команде победу - 2:1.

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ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола, СК ДНепр.
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