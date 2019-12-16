Легендарный голкипер Севильи мог возглавить Карпаты

Новости спорта:Андрес Палоп в свое время мог поработать в Украине.

Экс-голкипер «Севильи» и сборной Испании Андрес Палоп в свое время мог поработать в Украине. Предложение возглавить «Карпаты» Палоп получал от Олега Смалийчука, который занимал должность вице-президента «зелено-белых» с ноября 2017-го по май 2019-го года.

На предложение возглавить «Карпаты» Палоп ответил отказом по семейным причинам. Об этом испанец рассказал в интервью программе Великий футбол.

В тренерской карьере 46-летний Палоп пока работал только с одним клубом – «Алькояно».

Украинским болельщикам чемпион Европы-2008 в составе сборной Испании больше всего запомнился голом в ворота «Шахтера» в 1/8 финала Кубка УЕФА 2006/07.