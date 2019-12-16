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Мбаппе покорился очередной рекорд в Лиге 1

Мбаппе покорился очередной рекорд в Лиге 1
09:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Килиан Мбаппе отметился двумя голами в ворота "Сент-Этьен" в матче 18-го тура чемпионата Франции.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отметился двумя голами в ворота «Сент-Этьен» в матче 18-го тура чемпионата Франции, который состоялся накануне, 15 декабря, и завершился победой парижан со счётом 4:0.

Как сообщает Opta в «Твиттере», благодаря этому дублю форвард довёл свой показатель голов в Лиге 1 до 70. На тот момент ему было 20 лет, 11 месяцев и 25 дней. Таким образом, Килиан стал самым молодым футболистом в истории первенства, которому удалось добиться данного достижения.

Предыдущим рекордсменом соревнований был Бернар Лякомб, который достиг аналогичного показателя в 1975 году в возрасте 22 лет, 5 месяцев и 11 дней.

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Мбаппе является воспитанником «Монако», а с 2017 года выступает за «ПСЖ». В нынешнем сезоне Килиан отметился 9 голами в 11 матчах Лиги 1.

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ПСЖ, Футбол, Лига 1, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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