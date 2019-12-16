Определен лучший тренер 18-го тура УПЛ

Новости спорта:Тренер ФК Львов признан лучшим в прошедшем туре.

Эгише Меликян признан лучшим тренером 18-го тура Favbet Лиги.

Под руководством Меликяна Львов дома в меньшинстве обыграл Колос (3:2). Таким образом, львовяне прервали серию из трех поражений подряд в чемпионате Украины.

Благодаря этой победе, подопечные Эгише Меликяна поднялись на десятое место в таблице Favbet Лиги. После зимней паузы Львов возобновит сезон УПЛ выездным матчем против Олимпика.

Меликян возглавил Львов в конце октября, сменив на посту главного тренера команды Владимира Мазяра. Одним из помощников нового наставника львовян стал экс-игрок Металлиста Андрей Березовчук. Под руководством Меликяна ПФК Львов провел шесть матчей, набрав семь очков.