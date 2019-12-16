Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

Новости спорта:Стали известны соперники плей-офф Лиги Европы.

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. По ее итогам определились все пары соперников.

В жеребьевке участвовали 24 команды, вышедшие с первых и вторых мест своих групп, а также 8 команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.

Пары 1/16 финала Лиги Европы:

Round of 32 draw Sum up your reaction with a GIF #UELdraw pic.twitter.com/n9CYJkCFUz — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 16 декабря 2019 г.

Вулверхэмптон - Эспаньол

Спортинг - Башакшехир

Хетафе - Аякс

Байер - Порту

Копенгаген - Селтик

АПОЭЛ - Базель

Клуж - Севилья

Олимпиакос - Арсенал

Алкмар - ЛАСК

Брюгге - Манчестер Юнайтед

Лудогорец - Интер

Айнтрахт - Зальцбург

Шахтер - Бенфика

Вольфсбург - Мальме

Гент - Рома

Рейнджерс - Брага

Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные - 27 февраля. Начало в 19:55 и 22:00 по киевскому времени.