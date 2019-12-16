Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. По ее итогам определились все пары соперников.
В жеребьевке участвовали 24 команды, вышедшие с первых и вторых мест своих групп, а также 8 команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.
Пары 1/16 финала Лиги Европы:
Round of 32 draw
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— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 16 декабря 2019 г.
Вулверхэмптон - Эспаньол
Спортинг - Башакшехир
Хетафе - Аякс
Байер - Порту
Копенгаген - Селтик
АПОЭЛ - Базель
Клуж - Севилья
Олимпиакос - Арсенал
Алкмар - ЛАСК
Брюгге - Манчестер Юнайтед
Лудогорец - Интер
Айнтрахт - Зальцбург
Шахтер - Бенфика
Вольфсбург - Мальме
Гент - Рома
Рейнджерс - Брага
Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные - 27 февраля. Начало в 19:55 и 22:00 по киевскому времени.