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В Юношеской лиге УЕФА состоится дерби двух Динамо

В Юношеской лиге УЕФА состоится дерби двух Динамо
17:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

Соперники киевского футбольного клуба “Динамо” U-19 в раунде плей-офф Юношеской лиги УЕФА по итогам жеребьевки, состоявшейся в Ньоне 16 декабря, стало загребское “Динамо”. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Подопечные Игоря Костюка вышли в раунд плей-офф в качестве одних из победителей Пути чемпионов. Поэтому в соперники им достался клуб, финишировавший вторым на групповой стадии Пути Лиги чемпионов. Заметим, что загребское “Динамо” - бывший оппонент “Шахтера” U-19 в группе.

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Противостояние на этом этапе состоит из одного матча (11/12 февраля). Во всех парах дома будут играть клубы из Пути чемпионов. 8 победителей поединков раунда плей-офф присоединятся в 1/8 финала к победителям восьми групп Пути Лиги чемпионов.

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Все по теме:

УЕФА, Ньон, Юношеская лига УЕФА, ФК Динамо (Киев).
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