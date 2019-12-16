Вальверде: Наполи - сложный соперник

Новости спорта:Вальверде прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 ЛЧ,

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонцы сыграют с «Наполи».

«Сложный соперник, как мы и ожидали. Мы уже играли с ними в предсезонный период, хотя это не имеет никакого значения.

Прошло несколько месяцев, теперь у них новый тренер. В Серии А они не очень хорошо стартовали, но отлично выступили в Лиге чемпионов. Думаю, что это сложный соперник, у которого прекрасная атмосфера на домашней арене.

У них есть отличные игроки: Аллан, Мертенс, Инсинье. В предсезонке они показали, что у них качественный центр поля, они хорошо играют. Увидим, когда придет время матча», – сказал Вальверде.