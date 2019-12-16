Украинские футболисты получили солидные призовые за победу на ЧМ

Новости спорта:Сборная Украины U-20 получила призовые за победу на ЧМ.

Сборная Украины U-20, которая в июне выиграла чемпионат мира в Польше, получила от Украинской ассоциации футбола (УАФ) премиальные в размере 1 млн долларов, что является рекордом для молодежных команд в Украине.

Изначально планировалось, что размер премиальных будет в три раза меньше, однако он был увеличен благодаря владельцу «Ворсклы» Константину Жеваго.

При этом президент «Динамо» Игорь Суркис запретил игрокам своего клуба посещать церемонию вручения премиальных.

Об этом сообщил тренер чемпионов мира Александр Петраков.