Палкин: Для нас Лига чемпионов продолжается

Новости спорта:Сергей Палкин прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой "горнякам" предстоит встретиться с Бенфикой.

"По большому счету Бенфика – команда уровня Лиги чемпионов. Хоть мы из этого турнира и выбыли, но для нас Лига чемпионов продолжается. Соперник очень сильный, а шансы – 50 на 50.

То, что Бенфика – португальский клуб, а Луиш Каштру – португалец, мне кажется, станет дополнительной мотивацией для Луиша Каштру и всего тренерского штаба, для которого будет важно хорошо выступить на своей родине, показать серьезный уровень. Равно как и для всех наших футболистов", — сказал Палкин.

Ранее Шахтер узнал соперника по 1/16 Лиги Европы.