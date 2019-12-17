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Палкин: Для нас Лига чемпионов продолжается

Палкин: Для нас Лига чемпионов продолжается
07:50 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Сергей Палкин прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой "горнякам" предстоит встретиться с Бенфикой.

"По большому счету Бенфика – команда уровня Лиги чемпионов. Хоть мы из этого турнира и выбыли, но для нас Лига чемпионов продолжается. Соперник очень сильный, а шансы – 50 на 50.

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То, что Бенфика – португальский клуб, а Луиш Каштру – португалец, мне кажется, станет дополнительной мотивацией для Луиша Каштру и всего тренерского штаба, для которого будет важно хорошо выступить на своей родине, показать серьезный уровень. Равно как и для всех наших футболистов", — сказал Палкин.

Ранее Шахтер узнал соперника по 1/16 Лиги Европы.

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ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Бенфика, Сергей Палкин.
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